Минск, , 20:14 — REGNUM Власти Белоруссии вводят ограничения на ввоз в страну птицы из Омской области, Амурского и Забайкальского краёв из-за болезни Ньюкасла. Об этом 6 ноября сообщил департамент ветеринарного и продовольственного надзора республики.

Как уточняется, данное решение принято в связи с зарегистрированными случаями заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

С 7 ноября вводится запрет на поставки в Белоруссию указанных российских регионов живой птицы, мяса птицы, инкубационного и пищевого яйца, пищевых продуктов переработки куриного яйца, а также пуха и пера и другой продукции.

Кроме этого, белорусское надзорное ведомство проинформировало о введении ограничений на ввоз овец и коз из Воронежской области в связи с зарегистрированным случаем оспы.