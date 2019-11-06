Аддис-Абеба, , 20:55 — REGNUM По словам ученых, плотина «Возрождение» Эфиопии, крупнейшая энергетическая станция страны, будет иметь решающее значение для осуществления региональной интеграции после завершения ее строительства. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Комиссар по экономическому анализу, планированию и развитию региона Оромия Тешоме Адунья заявил, что мировой опыт показывает, что основные успехи регионов мира основаны на устоявшейся энергетической платформе для сотрудничества. «Такие тенденции должны появится и на Африканском Роге, — сказал он, добавив — у нас много возможностей для интеграции и развития, потому что у нас есть свободные ресурсы, которые мы еще не использовали».

По словам экономиста, одним из приоритетов правительства Эфиопии в последнее время является ввод в эксплуатацию плотины «Возрождение», которая поможет кардинально изменить жизнь населения страны в частности и региона в целом. Что касается вопросов применения и реализации потенциала плотины, Тешоме призвал правительство страны действовать на основе общепризнанных принципов международного права.

По его словам, что бы ни делало правительство Эфиопии на основе международного права, оно имеет неопровержимое естественное право использовать свои водные ресурсы. «Поэтому нам необходимо иметь тесное сотрудничество между Эфиопией, Суданом и Египтом в этом отношении, чтобы как можно скорее построить плотину», — подчеркнул Тешоме.

Доктор Якоб Арсано, исследователь в области гидрополитики в Аддис-Абебском университете, сказал, что Эфиопия является ключевой страной на пути интеграции Африканского Рога и других соседних стран, поскольку она является экономическим и политическим центром Африки. По словам Якоба, подключение стран региона к общим электрическим сетям будет иметь мультипликативный эффект для развития экономики региона, включая промышленное развитие и усиление рыночных связей, поскольку электроэнергия остается в критическом дефиците на всем континенте.