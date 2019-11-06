Бишкек, , 19:09 — REGNUM Российско-Киргизский фонд развития за время своей работы профинансировал реализацию в Киргизии 2 227 проектов на общую сумму $373,5 млн (свыше 23,6 млрд рублей). Об этом сегодня, 6 ноября, на пресс-конференции председатель правления РКФР Эркин Асрандиев, передает «Комсомольская правда».

По его словам, 54% этих денег фонд напрямую вложил в предложенные проекты, а остальные 46% направлены на поддержку бизнеса через посредников — работающие на территории республики банки.

При этом глава фонда отметил, что предприниматели из регионов теперь могут обратиться за финансированием напрямую если у них есть проекты на сумму более $200 тысяч (12,6 млн рублей).

«Основной акцент мы делаем на финансирование агропромышленного комплекса и сферы производства, куда направляется более половины средств. Активно поддерживаем туризм. В числе прочего — транспорт, логистика, инфраструктура». — подытожил он.