Ростов-на-Дону, , 17:18 — REGNUM Аграрии Ростовской области завершают сбор технических и поздних зерновых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 ноября.

Донским земледельцам осталось убрать 4% площади, засеянной техническими культурами. Поздние зерновые культуры убраны с площади 209 тыс. гектаров, что составляет почти 85% от всех площадей.

Наряду с этим завершается сбор овощей и картофеля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что аграрии Ростовской области завершают сев озимых культур под урожай 2020 года. В целом озимыми засеяно более 2,7 млн гектаров. 88% посевов уже взошли.

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