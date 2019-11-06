Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Ростовская область завершает севозимых культур под урожай 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 ноября.

«На Дону осенне-полевые работы в области вступили в завершающую фазу. Сегодня уже практически закончен сев озимых культур под урожай 2020 года. В целом по области озимыми засеяно более 2,7 млн гектаров. Отдельными районами план сева перевыполнен. На сегодня 88% озимых посевов уже дали всходы», — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Ростовская область стала регионом-лидером по сбору зерна в России — труженики донского села собрали 12 млн тонн зерна. Это почти на 10% больше зерна, чем в 2018 году.

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