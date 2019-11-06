Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростовской области общая сумма, которая выделена на завершение строительства проблемных объектов в 2019 году, превысит 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 ноября.

«В общей сложности за этот год из бюджета региона на достройку домов граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будет направлено более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что из бюджета Ростовской области на завершение строительства и ввод в эксплуатацию долгостроев, степень строительной готовности которых превышает 65%, направлено более 228 млн рублей.

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