Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:21 — REGNUM Телекоммуникационная компания Zantel, ведущая основную деятельность на Занзибаре, вошла в состав крупнейшей телекоммуникационной компании материковой Танзании Tigo. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на официальное заявление генерального директора Tigo Симона Карикари.

По его словам, теперь компании намерены совместно предоставлять услуги сотовой связи как на островной, так и на материковой частях Танзании. Карикари добавил, что слияние компаний произошло после того, как были улажены все юридические вопросы. Он подчеркнул, что основная цель слияния — улучшение качества предоставляемых коммуникационных услуг на всей территории Танзании.

«Я уверен, что слияние компаний Tigo и Zantel обеспечит всех жителей Танзании гарантированной сотовой связью, в будущем все абоненты Tigo и Zantel смогут пользоваться качественными услугами, предлагаемыми на стабильном рынке телекоммуникационных услуг, что в свою очередь обеспечит внедрение инноваций в сфере коммуникаций», — заявил Карикари в интервью телеканалу.

Он добавил, что слияние компаний поможет улучшить качество связи в сельской местности.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, законодательством и президентом.