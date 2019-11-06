Москва, , 15:07 — REGNUM Комитет Госдумы РФ по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга», передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Правительство РФ предложило отказаться от взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Предполагается установить, что «размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

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