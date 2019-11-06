Москва, , 13:39 — REGNUM Минэнерго предлагает отказаться от нерыночных надбавок в ценообразовании на электроэнергию, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября. Надбавки составляют 14% в тарифе.

«Нерыночные надбавки. Мы считаем, что нам нужно отказаться от такой практики нерыночных надбавок, Министерство энергетики не поддерживает предложение по нерыночным надбавкам», — сказал Новак в Госдуме.

На сегодняшний день в цене электроэнергии около 14% составляет доля нерыночных надбавок, указал он.

Новак напомнил о поручении президента РФ не использовать новые нерыночные надбавки.

«Придется нерыночные инструменты до конца довести, до тех пор пока не закончат свое действие, при этом, не принимая решение по новым инструментам, мы снизим нагрузку в том числе на конечного потребителя», — указал министр.

Новак уточнил, что в «нерыночных надбавках» заложены строительство генерирующих объектов в Крыму, в Калининграде, выравнивание тарифов по ДФО, надбавки, связанные с оплатой более высокого тарифа возобновляемых источников энергии для поддержки мотивации.