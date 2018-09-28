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За 5 лет модернизация производства Казахстана высвободит 5 тыс. работников

Экономика

Высвобождение трудовых ресурсов в результате цифровизации и автоматизации производства является вызовом для Казахстана

Астана, 28 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  В ближайшие пять лет в результате технологической модернизации производств в Казахстане будут высвобождены пять тыс. работников, сообщает 28 сентября издание BNews со ссылкой на министра труда и социальной защиты республики Мадину Абылкасымову.

По её словам, высвобождение трудовых ресурсов в результате цифровизации и автоматизации производства является вызовом для Казахстана. Для решения этой проблемы разработана дорожная карта на каждое предприятие.

Министр добавила, что работники, высвобожденные в результате модернизации, получат новую квалификацию и будут трудоустроены. По каждому человеку планируется разработать индивидуальный план.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в Казахстане действует электронная биржа труда, через которую в течение года трудоустроились 280 тыс. человек. В республике также планируется ввести электронный трудовой договор.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 280 тыс. жителей Казахстана трудоустроились через электронную биржу

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Рынок труда
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