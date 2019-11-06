Хабаровск, , 11:01 — REGNUM Дачники Хабаровского края получат компенсации за погибший из-за паводка урожай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Компенсации будут выплачены из средств краевого бюджета после окончательного уточнения списков пострадавших хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ проверит причины срыва сроков строительства дамб в Комсомольске-на-Амуре. После масштабного наводнения в 2013 году их так и не достроили.