Москва, , 10:14 — REGNUM Около 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней, свидетельствую данные исследования HeadHunter, пишут «Известия».

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Ещё 30% согласны увеличить время работы в остальные дни, 18% — отказаться от обеденного перерыва 29% работников против каких-либо изменений, 4% готовы отказаться от части зарплаты.

Поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения зарплаты 69% граждан РФ, против 9%. Большинство опрошенных (59%) в качестве дополнительного выходного дня выбрали пятницу, 26% — понедельник.

Как сообщало ИА REGNUM, доклад о возможном введении в России четырехдневной рабочей недели 1 октября 2019 года направило правительству Министерство труда и соцзащиты.

Подробности: Минтруд направил правительству доклад о сокращенной рабочей неделе