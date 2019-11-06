Якутск, , 08:03 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев проинспектировал строительство онкологического и кардиологического диспансеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Работы на объектах финансируются из федерального бюджета.

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Продолжается возведение второй очереди кардио-сосудистого центра в восемь этажей на 150 коек. На завершение стройки из госбюджета выделено около 4,5 млрд рублей. Отставания от графика нет, объект планируют запустить в 2022 году.

На строительство второй очереди онкологического центра, с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком, государством выделено 5,9 млрд рублей. Его сдадут в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Якутии удалось добиться софинансирования в строительстве крупных объектов здравоохранения республики.