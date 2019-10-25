Якутск, , 05:01 — REGNUM Достраивать онкологический центр в Якутске будут на средства, выделенные из федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На слушаниях по проекту федерального бюджета РФ, Валентина Ивановна Матвиенко поддержала нас в вопросе финансирования строительства онкологического центра в Якутске из федерального бюджета с 2020 года. А сегодня с утра Валентина Ивановна позвонила мне и поздравила с включением онкоцентра в проект федерального бюджета! Общая сумма на строительство онкоцентра из федерального бюджета составит 5,9 миллиардов рублей на 2020−2023 годы», — написал в Instagram Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство онкологического центра в Якутии на 210 мест началось в сентябре 2017 года. Финансирование — из бюджета республики. Ежегодно в республике регистрируется более двух тысяч новых случаев онкозаболеваний.