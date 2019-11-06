Владивосток, , 05:52 — REGNUM Дополнительные сборы не коснутся пассажирского сегмента класса «Эконом», заплатят только те, кто полетит классами «Комфорт» и «Бизнес», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Аэрофлота».

Самолёт «Аэрофлота» Anna Zvereva

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Новые сборы начнут действовать с 1 января 2020 года, и составят для класса «Комфорт» 6,3 тыс. рублей, для класса «Бизнес» — 8,4 тыс. рублей.

«Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. На большинстве рейсов в эконом-классе действуют «плоские» тарифы.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровчане отметили повышение авиакомпанией S7 стоимости полёта из Хабаровска в столицу РФ на несколько тысяч рублей.