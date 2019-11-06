Алдан, Якутия, , 05:42 — REGNUM В Алдане Якутии продолжается благоустройство горнолыжного курорта — специалисты прокладывают канатную дорогу длиной 556 метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Буксировочная канатная дорога обеспечит удобный подъем на гору, ее пропускная способность составит 520 человек в час. Подъемное устройство возводят специалисты из Самары по австрийской технологии», — пояснили в правительстве Якутии.

Горнолыжники смогут протестировать канатную дорогу совсем скоро — в декабре этого года. Появление подъёмника на курорте даст импульс к развитию туризма в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, идёт активное обсуждение по возможности создания в 2020 году в Крыму создания горнолыжного курорта с подъёмниками на северном склоне горы Ай-Петри и горного массива Чатыр-Даг в Крыму.