Симферополь, , 15:51 — REGNUM В 2020 году эксперты изучат возможность сооружения подъемников и создания горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и горного массива Чатыр-Даг, сообщает информационный портал Turism.ru.

Исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что будут начаты работы по исследованию склона и горного массива. Заключен контракт с одной из немногочисленных компаний в России, которые обладают полномочиями по сертификации горнолыжных трасс. По итогам экспертной проверки станет известно, благоприятны ли климатические условия на указанных местностях для организации горнолыжного курорта.

Вадим Волченко добавил, что на данный момент нет никаких данных о том, пригодны ли климатические условия и ландшафт крымских гор для организации активного зимнего отдыха.