Хабаровск, , 04:44 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло проект национальной программы по развитию ДФО в правительство России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что масштабный документ предполагает увеличение общего объема экспорта в 1,5 раза, доли несырьевого экспорта до 40%. Предполагается также привлечение не менее 11,5 трлн рублей инвестиций.

Проектом Национальной программы предусмотрены меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов, качества услуг здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта. Также предполагается увеличение объема жилищного строительства в 1,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная программа по развитию ДФО была разработана Министерством по развитию Дальнего Востока по поручению президента России Владимира Путина. В сентябре 2019 года в ходе Восточного экономического форума, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал, что нацпрограмма будет представлена главе государства через 2,5 месяца. Ранее в России в разное время были приняты четыре федеральные программы по развитию ДФО. Все они были провалены, никаких положительных изменений жителям ДФО не принесли, аудиторы Счетной палаты РФ неоднократно называли эту ФЦП в числе самых неэффективных из существующих в стране.