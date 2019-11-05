Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Структуры Павла Дурова уже запустили кошелек для хранения криптовалюты Gram на базе блокчейн-платформы TON, и его дистрибутивы доступны для скачивания, и это несмотря на конфликт с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, что Дуров пытается запустить на базе своей блокчейн-платформы TON криптовалюту Gram. Он привлек довольно большое количество инвесторов, однако довольно быстро столкнулся с американскими финансовыми властями.

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам сорвала ICO токенов Gram, которое планировалось реализовать 31 октября. В SEC прямо заявили, что им не нравится бизнес-модель компании Дурова, так как она слишком непрозрачная. Более того, регулятор просто подозревает Дурова в том, что он создает финансовую пирамиду.

Теперь официальный запуск проекта перенесен на конец апреля 2020 года.

И тем не менее многие инвесторы не покинули Дурова и заявили, что поддерживают его начинание по идеологическим соображениям, не боясь финансовых потерь.

Сейчас для скачивания доступны приложения под Windows, MacOS и Linux, и сразу после установки криптокошелек сгенерирует секретную фразу из 24 слов (для восстановления доступа в случае утраты кошелька) и попросит ввести пароль для подтверждения транзакций.

Пока чат-бот раздает от 5 до 20 токенов Gram бесплатно, они приходят в течение минуты, но при высокой загрузке тестовой сети TON пока приходится ждать дольше. Уже возможны и переводы Gram по адресу крипотовалютного кошелька, либо по QR-коду от другого пользователя, это происходит в течение пяти минут.

Однако до сих пор нет ясности, кто же будет майнить криптовалюту Дурова.