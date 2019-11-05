Нижний Новгород, , 22:07 — REGNUM В Нижнем Новгороде, согласно открытым источникам, функционируют более 200 фитнес-клубов, число их клиентов постоянно растет, все больше и больше жителей следят за своим здоровьем и пытаются поддерживать физическую форму. Не все клубы предлагают годовой абонемент или абонемент с помесячной оплатой, ряд спортклубов берет плату за каждое занятие, и разброс цен достаточно ощутимый.

Стоит отметить, что нижегородские фитнес-центры почему-то не любят публиковать прайс-лист на своих сайтах, при запросе цены предлагается оставить телефон и дождаться, когда перезвонит менеджер.

Однако в среднем на годовой безлимитный абонемент в фитнес-клуб с аква-зоной желающие нижегородцы тратят около 20 тыс. рублей.

Так, самая масштабная сеть спортивных клубов семейного типа «Физкульт» предлагает годовые безлимитные абонементы от 20 до 23 тыс. рублей, причем клуб без бассейна обойдется дешевле. Также скидки предоставляются пенсионерам, студентам и на посещение клуба в определенное время. При помесячной оплате за первый месяц посещения взимается от 4,5 тыс. рублей за клуб с бассейном, далее ежемесячный платеж составляет около 2,3 тыс. рублей.

Сеть Gold`s Fitness немного дороже, здесь стоимость годового безлимитного абонемента обойдется от 27 тыс. рублей, 23 тыс. рублей будет стоить возможность посещать клуб в определенные часы. Помесячная оплата в первый месяц занятий составит около 5 тыс. рублей, в дальнейшем — по 3,5 тыс. в месяц.

Если бассейн не нужен, занятия спортом становятся значительно дешевле — можно найти годовой абонемент за 7−9 тыс. рублей.

При этом, несмотря на не самые низкие цены, число посетителей фитнес-клубов постоянно растет.

Напомним, в целом за январь — июль 2019 года в области показатель средней начисленной заработной платы был 34,41 тыс. рублей при росте относительно семи месяцев 2018 года на 7,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ направило в правительство законопроект о налоговом вычете почти в 15,6 тысячи рублей на фитнес-услуги. Согласно документу, который будет рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет с НДФЛ, составит 120 тысяч рублей. Предполагается, что законопроект будет поддержан Госдумой и его примут к лету 2020 года.