Найроби, , 23:26 — REGNUM Порт, построенный китайской компанией на острове Ламу, Кения, откроется в декабре этого года.

По информации танзанийского новостного издания «Zanzibarleo», генеральный директор Портового управления Кении Даниэль Мандуку заявил, что порт, построенный компанией CCCC, примет первое судно из датской компании Maersk в следующем месяце и станет центром морских грузовых перевозок для таких районов как Дар-эс-Салам, Занзибар и Мапуту. Он добавил, что порт Ламу расширит возможности порта Момбаса, облегчит грузоперевозки из иностранных государств в Кению и укрепит статус Кении как страны, являющейся региональным центром морских перевозок.

Кроме того, Мандуку подчеркнул, что Кения будет и в дальнейшем сотрудничать с Китаем в портовой сфере с целью стимулирования международной торговли.