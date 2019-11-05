Москва, , 18:48 — REGNUM Непопулярные решения — например, повышение налогов, в частности, ставки налога на добавленную стоимость (НДС) — не будут приниматься до выборов в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Государственная дума Duma.gov.ru

Рост поступлений в госбюджет в связи с увеличением ставки НДС оказался рекордным, отмечает Минфин РФ. Так, в ведомстве рассчитывают, что за счёт повышения ставки налога с 18% до 20% поступления в госказну увеличатся примерно на 2 трлн рублей.

«Я думаю, что главная причина таких показателей в довольно консервативном подходе Минфина к планированию доходов. Реальность часто оказывается лучше, за исключением кризисных лет», — считает Тихомиров.

При этом, отмечает он, сегодня не стоит опасаться дальнейшего роста ставки НДС. В частности, федеральный бюджет сегодня в профиците, что исключает предпосылки для роста налогов.

«Кроме того, слабый рост экономики заставляет правительство искать пути стимулирования роста, в том числе и через предоставление льготного налогового режима. И, что также важно, политический цикл (приближение выборов в Госдуму) приведет к заморозке непопулярных решений — по крайней мере до 2022 года», — отметил Тихомиров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что планов по дальнейшему повышению ставки НДС в Кремле нет, и подобные обсуждения не ведутся.