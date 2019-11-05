Москва, , 18:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 г.». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Госдума приняла этот закон 17 октября 2019 года. 23 октября его одобрил Совет Федерации.

Таким образом, Таджикистан обязуется ежегодно до 5 сентября определять объём нефтепродуктов, запрашиваемый на следующий год и освобождаемый от таможенных пошлин, и передавать эти данные российской стороне. Далее до 1 октября ответственные структуры обеих сторон после определения объёмов внутреннего потребления подписывают индикативные балансы. Также каждый год до 15 ноября Таджикистан должен предоставлять России информацию о выполнении индикативных балансов по итогам 9 месяцев и прогнозы относительно их выполнения по итогам всего текущего года.

Напомним, беспошлинные поставки нефти из России в Таджикистан были возобновлены в 2013 году, после того как в 2010 году Россия ввела экспортные таможенные пошлины для стран, не входящих в Таможенный союз.