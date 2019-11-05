Воронеж, , 17:49 — REGNUM Коллективы Воронежского механического завода и воронежского «Конструкторского бюро химавтоматики» с 1 ноября начали работу в рамках единой организационной структуры и единого штатного расписания. Об этом сообщила пресс-служба Воронежского мехзавода 5 ноября.

В КБХА на соответствующие должности в общей сложности были переведены более четырёх тысяч сотрудников Мехзавода. Позже в состав КБХА будут переведены те сотрудники ВМЗ, которые находятся в декретных отпусках либо отсутствуют на рабочих местах по объективным причинам — таких, уточнили в пресс-службе, «небольшое количество».

«Важный этап создания Воронежского центра ракетного двигателестроения — состоялся — произошло объединение двух ключевых воронежских предприятий. В ближайшем будущем будет проводиться реконструкция и техническое перевооружению производства жидкостных ракетных двигателей», — прокомментировал генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Он также сообщил, что планируется создания центра компетенций по литейному и инструментальному производствам, а также специализированного производства титановых шаробаллонов. Кроме того, с 2020 года планируется реализовать инвестиционный проект техперевооружения производства гражданской продукции, что к 2025 году позволит увеличить объемы выпуска такой продукции на 50%.

Исполнительный директор АО КБХА, руководитель филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж — директор ВМЗ Сергей Ковалев отметил, что процесс объединения коллективов шёл при взаимодействии с профсоюзами, проводились встречи с работниками.

«В процессе объединения двух коллективов у нас не возникло трудовых конфликтов. Среди ближайших задач теперь перед нами стоят: окончательное утверждение единого плана производственно-хозяйственной деятельности и единого бюджета Воронежского центра ракетного двигателестроения на 2020 год и среднесрочную перспективу», — сказал Ковалёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее озвучивались планы по объединению производств ВМЗ и КБХА — срок объединения назывался до конца 2019 года. Также власти заявляли о возможности переноса мощностей этих предприятий на территорию ОЭЗ «Центр», которая создана в январе этого года.

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