Ростов-на-Дону, 5 ноября 2019, 17:23 — REGNUM Ремонт автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной направят 1,2 млрд рублей, следует из информации, размещённой на сайте госзакупок.
Уточняется, что в 734,5 млн рублей обойдётся ремонт участка км 10+000 — км 15+000, в 496,4 млн рублей — участок км 20+000 — км 24+000. Средства будут направлены из федеральной казны.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области на трассе А-280 «Ростов-на-Дону — граница с Украиной» построят многоуровневую развязку за 2,5 млрд рублей. Положительное заключение госэкспертизы на проведение работ получено.
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