Москва, , 14:23 — REGNUM Тот факт, что Украина не просто продлевает санкции против России, но пытается активно давить на некоторых своих зарубежных партнеров, не удивителен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя продление санкций четырмя странами.

«Так, на днях премьер этой страны Алексей Гончарук потребовал от главы МИДа Эстонии всячески осуждать строительство российского «Северного потока — 2».

При этом, как договорились стороны, все причастные к данному действу должны будут при всяком удобном случае рассказывать европейцам, какой вред им нанесет окончание строительства новой нитки газопровода, которая обеспечит Европу стабильными поставками столь необходимого для неё газа. Выглядит комично.

Но Украину тут понять можно — она «хронически обижена» на всё, что делает Россия, особенно если речь идет о явных успехах, будь то возведение Крымского моста или поставки нефти и газа другим странам.

А вот поведение маленьких государств, стремительно теряющих свою национальную идентичность и всячески заискивающих перед сильными соседями с Запада, уже даже улыбки не вызывает.

Да, экономика этих стран находится не в лучшем положении, да, отток населения оттуда принимает уже катастрофические масштабы, да, каждый раз перед очередными выборами любого уровня неизменно разыгрывается «антироссийская карта».

Но столь же очевидно, что подобные призывы и действия не принесут ровным счетом никакого результата: и данные санкции России никак не вредят, и повлиять МИД Эстонии на российские газопроводы никак не может, но «засветиться» перед западными партнерами, которые, впрочем, не особо спешат принимать новоявленных гостей на равных условиях, рассматривая их скорей как доноров рабочей силы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

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