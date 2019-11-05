Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону ввели ограничения на оплату проезда в пассажирском транспорте банковской картой. Теперь один человек может расплатиться не более, чем за двух пассажиров. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Предпринятые меры связаны с регулярным попаданием банковских карт в так называемый стоп-лист из-за отсутствия средств для списания в момент авторизации платежей, так как факт списания может занимать до нескольких дней после совершения поездки.

ИА REGNUM ранее сообщало, что внедрением безналичной электронной оплаты проезда в Ростове-на-Дону начали заниматься ещё в 2016 году. При этом неоднократно пассажиры жаловались на неоднократные списания средств с банковских карт после совершения поездки.