Волгоград, , 13:49 — REGNUM Инвестиционные программы пяти сетевых компаний утверждены в Волгоградской области, сообщили 5 ноября в пресс-службе регионального правительства. До 2024 года энергетики реализуют порядка тысячи мероприятий на общую сумму 5,2 миллиарда рублей по вводу нового оборудования. Это позволит повысить надёжность и безопасность систем жизнеобеспечения в регионе.

Самая крупная инвестпрограмма у ПАО «Волгоградоблэлектро» — за пять лет в компании планируют реализовать 765 проектов. В МКП «Волжские межрайонные электросети» выполнят 189 мероприятий. Филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» — осуществит 15 инвестпроектов, ОАО «Российские железные дороги» — 12, ООО «Волгаэнергосеть» — шесть.

Общая сумма инвестиций в развитие объектов электроэнергетики Волгоградской области в ближайшие пять лет составит порядка 10 млрд рублей.