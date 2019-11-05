Москва, 5 ноября 2019, 12:33 — REGNUM Примечательно, что гендиректор «Российского экологического оператора» обращает внимание в первую очередь на платежи со стороны населения и юридических лиц, а не на то, насколько инфраструктура «мусорной реформы», стартовавшей в нашей стране в начале 2019 года, соответствует поставленным при этом задачам и данным обещаниям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 ноября, комментируя сообщение о том, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юрлиц вырос до 70%.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, ссылаясь на данные генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, что в России уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляет 65−70%, а со стороны населения — от 20 до 35%.
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