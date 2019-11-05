Москва, , 12:33 — REGNUM Примечательно, что гендиректор «Российского экологического оператора» обращает внимание в первую очередь на платежи со стороны населения и юридических лиц, а не на то, насколько инфраструктура «мусорной реформы», стартовавшей в нашей стране в начале 2019 года, соответствует поставленным при этом задачам и данным обещаниям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 ноября, комментируя сообщение о том, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юрлиц вырос до 70%.

«Я наблюдаю эту «реформу» в сельской местности и вижу, что большинство мест, отведенных под мусорные баки, должным образом не оборудовано: они не огорожены, площадки не заасфальтированы, в ряде случае баки поставлены прямо на обочине дорог, что увеличивает опасность для автотранспорта…

Не произведен и вывоз старых свалок; места, где они располагались, не рекультивированы.

Что должно предшествовать чему, для меня, как, думаю, и для большинства граждан России, очевидно: сначала государство, муниципалитеты, операторы, занимающиеся вывозом мусора, должны были сделать свою часть работы, а потом уже можно было начинать сбор денег с населения (самих тарифов я даже не касаюсь, это отдельный вопрос).

У нас же всё наоборот. Это к вопросу о том, для кого существует государство», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, ссылаясь на данные генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, что в России уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляет 65−70%, а со стороны населения — от 20 до 35%.

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