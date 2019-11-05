Москва, , 12:13 — REGNUM Темпы роста потребления электроэнергии в России в 2019 году снизились. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил министр энергетики страны Александр Новак во время встречи с депутатами Госдумы из фракции «Единая Россия».

Глава Минэнерго отметил, что по прогнозам на конец текущего года ожидается рост энергопотребления только на 1%, в то время, как в прошлом году прирост составил 1,7%.

Новак данную тенденцию назвал «хорошим показателем». По его словам, это показывает действенность программы энергоэффективности в стране.

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