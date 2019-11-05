Киев, 5 ноября 2019, 12:06 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» разместила на рынках семилетние облигации на сумму $500 млн, сообщило 5 ноября информационное агентство «Украинские новости».
Процентная ставка облигаций составляет 7,625% годовых.
Купонный доход будет выплачиваться в мае и в ноябре.
Журналисты отметили, что спрос на облигации почти втрое превысил предложение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» подал очередной иск против Газпрома, проигнорировав предложение мирно уладить конфликт между компаниями в обмен на наполнение украинской трубы российским газом.
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