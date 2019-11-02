Киев, , 19:47 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита. Об этом 2 ноября написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отправили в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречных исковых требованиях». Напомню, что это «Газпром» напал на «Нафтогаз», и поэтому мы защищаемся», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Нафтогаз2» и «Газпрому» следует обнулить взаимные претензии.

Российский лидер напомнил, что «Газпром» ничего не транзитирует, а транзитирует «Нафтогаз». Остальные претензии также выглядят абсурдно.

Российская сторона при этом готова к конструктивной работе и прокачке газа через украинскую ГТС, и даже к поставкам газа на Украину по более низким ценам, чем платят украинские потребители сейчас, добавил глава государства.

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