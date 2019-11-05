Москва, , 08:58 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей России о рисках, с которыми они могут столкнуться при оформлении кредита в микрофинансовых организациях (МФО). Разъяснения опубликованы на сайте ведомства.

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Главная рекомендация — обязательно нужно проверить, входит ли организация в госреестр МФО на сайте Центробанка РФ. Никогда не нужно оформлять микрокредит под залог имущества.

Брать кредит всегда надо с «холодной головой», тщательно проверяя условия договора. Также стоит избегать дополнительных услуг и не подписывать документ с условиями и тарифами, если МФО их не представило.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, вступил в силу закон о запрете некоторым микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья.

Подробнее: Вступил в силу запрет получать микрокредит под залог жилья