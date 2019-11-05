Пекин, , 08:34 — REGNUM Лидер Китая выразил надежду на подписание соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП) всеми странами. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров.

«Надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу как можно скорее» — сказал Си Цзиньпин.

Также лидер КНР с удовлетворением отметил, что «вчера 15 государств — участников Всестороннего регионального экономического партнёрства в целом завершили процесс переговоров».

Напомним, переговоры по ВРЭП ведутся с ноября 2012 года. Соглашение направлено на развитие экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией.

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