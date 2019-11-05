Нью-Дели, , 09:19 — REGNUM Индия и Южная Азия становятся мировым центром экономического роста и развития. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) под названием «Готова ли Южная Азия к взлету? Повестка устойчивого и инклюзивного роста».

В указанном документе эксперты МВФ подчеркнули, что к 2040 году на Южную Азию будет приходиться треть глобального прироста ВВП. По мнению экономистов, подобное возможно в условиях поддержания достаточных темпов либерализации, развития инфраструктуры, а также людских ресурсов. Примечательно, что по классификации МВФ в регион Южной Азии включены Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивы, Непал и Бутан, Афганистан и Пакистан не входят в указанный регион.

Ранее Международный валютный фонд указал на существенные экономические проблемы в Индии и понизил прогноз темпов прироста ВВП южноазиатского государства на 2019 год до 6%.