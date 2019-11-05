Петропавловск-Камчатский, , 03:28 — REGNUM В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.

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АИ-92, который стоил 47,62 рубля, теперь стоит 47,87 руб. АИ-95 вместо 51, 33 руб., теперь стоит 51, 58 руб. Соляра на АЗС стоит 54,88 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года бензин на Камчатке дорожал трижды. Дизтопливо тогда не дорожало.