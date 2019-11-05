Москва, , 06:45 — REGNUM Налоговый вычет пользователям фитнес-услуг могут ввести уже летом 2020 года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») в интервью изданию «Известия».

В рамках комиссии по законопроектной деятельности планируется рассмотрение поправки Министерства финансов в Налоговый кодекс о налоговом вычете за фитнес-услуги.

Согласно проекту поправок максимальная сумма, с которой можно получить вычет не превысит 120 тыс. рублей.

Таким образом у граждан РФ появится возможность вернуть до 15,6 тыс. рублей НДФЛ (13%), потраченных на фитнес-абонемент. Перечень организаций и список услуг на которых будет распространяться налоговый вычет, сформируют позднее.

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