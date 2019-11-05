Москва, , 03:38 — REGNUM Стали известны подробности банкротного иска вдовы известного российского певца Иосифа Кобзона, которая требует признать несостоятельным должника мужа, отбывающего наказание в одной из колоний Поволжья. Московский арбитраж принял иск к производству и 11 декабря 2019 года начнёт рассмотрение дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, иск от Нинель Кобзон к Вагифу Пейсахову был подан 30 октября 2019 года, а 1 ноября его приняли к производству. В качестве иных лиц в деле участвуют представители исправительной колонии №1 УФСИН по Чувашии, где, судя по всему, ответчик и отбывает наказание. Приговор по делу был оглашён в 2016 году и по нему фигуранту предстоит провести в колонии шесть лет. Помимо этого, бизнесмен, получивший от Кобзона около 25 млн долларов США (соответствует 1,282 млрд рублей), должен полностью возместить ущерб, присуждённый судом. Деньги были получены не единовременно, а в период с января по ноябрь 2013 года.

Читайте также: Вдова Иосифа Кобзона банкротит должника мужа

Из материалов дела известно, что Пейсахов родился в Баку, зарегистрирован в Ставропольском крае, а проживал до приговора в Москве. В конце июля ему исполнился 51 год.

Банкротное дело рассматривает судья Екатерина Злобина, а финансового управляющего предложено выбрать из участников ААУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Москва).

«Определение о принятии заявления о признании должника банкротом может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 80-летний Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.