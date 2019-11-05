Гавана, , 09:01 — REGNUM В Гаване президент Кубы Мигель Диас-Канель в торжественной обстановке открыл XXXVII Международную ярмарку. На ярмарке представлено более 60 стран. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На церемонии открытия министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка констатировал, что ярмарка проходит в условиях ужесточения экономической блокады со стороны США.

Тем не менее, подчеркнул министр, встреча подтвердила доверие предпринимательского сектора зарубежных стран к Кубе.