Тегеран, , 16:39 — REGNUM 3 ноября Министерство туризма Сирии опубликовала сообщение, согласно которому порт им. Имама Хомейни в Иране и сирийская Латакия будут связаны железной дорогой. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Строительство железной дороги будет финансироваться как иранской, так и сирийской стороной. В то же время, в докладе говорится, что в процессе строительства находится железная дорога в Дэйр эз-Эзор, которая свяжет Иран, Ирак и Сирию единой транспортной сетью.

Напомним, что три страны ведут переговоры о создании единой железнодорожной сети с июля. Тогда было принято решение о том, что Иран и Сирия построят единую железную дорогу через Ирак.