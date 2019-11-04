Бангкок, , 14:53 — REGNUM Руководство Huawei рассчитывает, что в 2019 году прибыль компании останется на уровне предыдущего года, заявил вице-президент Huawei Эдвард Чжоу на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС.

Чжоу рассказал, что предварительные оценки показывают, что по итогам 2019 года компания Huawei получит такую же прибыль, как и в 2018 году. Он отметил, что это является хорошим результатом, так как в этом году компания работает в условиях давления со стороны США.

Напомним, в мае министерство торговли США внесло компанию Huawei в «чёрный список». Это значит, что продукция Huawei не может продаваться на территории США, а американские компании не могут поставлять Huawei комплектующие без получения специальной лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в ближайшее время некоторые американские компании получат разрешение на поставку комплектующих компании Huawei.

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