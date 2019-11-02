Ташкент, , 09:54 — REGNUM Власти Киргизии предлагают странам — членам Шанхайской Организации сотрудничества принять участие в строительстве логистического комплекса на границы Киргизии с Китайской Народной Республикой. об этом сегодня, 2 ноября, на заседании совета глав правительств стран ШОС заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства Киргизии заявил, что странам ШОС надо активизировать работу в области совместных проектов в транспортно-логистической сфере.

Одним из перспективных направлений в этой сфере Абылгазиев считает строительство крупного логистического центра на границе Киргизии и Китая. Премьер-министр Киргизии призвал все страны ШОС принять активное участие в возведении этого торгово-логистического центра.

Этот центр необходим для развития транзитного потенциала и торгово-экономического межрегионального сотрудничества государств ШОС, подчеркнул Абылгазиев. Реализация данного проекта сулит выгоду всем его участникам.

Напомним, что власти Киргизии планируют построить индустриально-торгово-логистический комплекс на территории свободной экономической зон СЭЗ «Нарын», где проходит стратегически важная автомагистраль Бишкек-Нарын-Торугарт-Кашгар.