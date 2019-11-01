Душанбе, , 23:56 — REGNUM За январь-сентябрь 2019 года количество людей пенсионного возраста составило более 697 тыс., что в сравнении с показателем аналогичного периода 2018 года (немногим более 677 тыс. человек) больше на 2,9%. Такие данные предоставило агентство соцстрахования и пенсий при правительстве страны.

По данным статистов, на 686 тыс. человек, получающих пенсии и социальные пособия, за три квартала 2019 года из госбюджета страны было потрачено 1,8 млрд сомони (11,8 млрд рублей в эквиваленте). При этом средняя пенсия в Таджикистане составляет 303 сомони (1 993 рубля), а средний размер персональной пенсии, которую получают лишь 34 таджикистанца — 588 сомони (3 867 руб.).

Напомним, что по закону «О пенсионном обеспечении граждан» в Таджикистане пенсионный возраст для мужчин начинается в 63 года, в то время как для женщин на 5 лет раньше — в 58 лет.