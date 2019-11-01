Петрозаводск, , 22:07 — REGNUM Российским регионам необходимо разработать меры для повышения конкурентоспособности производимых товаров на международном рынке. Прежде всего, субъекты должны обратить внимание на развитие сельского хозяйства и обрабатывающую промышленность. Об этом в ходе своего визита в Петрозаводск заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Силуанов (справа) в ходе рабочей поездки в Петрозаводск Gov.karelia.ru

«Задачи стоят очень амбициозные. К 2024 году нам нужно удвоить объемы несырьевого экспорта. Непросто это дается. Где-то ценовая конъюнктура подводит, где-то и те ограничения в торговле, которые сегодня существуют у нас в мировой экономике, касаются и России тоже. Поэтому когда динамика мировой торговли снижается, наша задача заключается в том, чтобы идти в противофазе и наращивать эти объемы», — отметил министр.

Как сообщал ИА REGNUM, Силуанов высоко оценил экспортный потенциал Карелии — за последние три года экспорт региона вырос на 72%, до уровня 1 млрд 200 млн долларов США.

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