Петрозаводск, , 18:44 — REGNUM Карелия стала площадкой по обсуждению вопросов реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, на совещании под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова сегодня шла речь о необходимости увеличения объемов экспорта в стране, расширения рынков сбыта, запуска новых инвестиционных проектов, какие условия позволят включиться в работу большему числу предприятий малого и среднего бизнеса.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» задачи стоят амбициозные: к 2024 году необходимо в два раза увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Для этого, как отметил Силуанов, правительство РФ проводит масштабную работу по развитию экспортных возможностей страны. Большие возможности в этом направлении есть у Карелии, считает глава министерства.

«У Карелии большие возможности для наращивания экспортного потенциала. Он действительно огромен. Это деревообработка, лесные запасы, рыбное производство, туризм и природа. Работает программа по социально-экономическому развитию республики. Национальный проект, который мы реализуем, тоже дает возможности для поддержки предпринимательской инициативы в этом направлении», — подчеркнул министр.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что за последние 3 года экспорт региона вырос на 72% до уровня 1 млрд 200 млн долларов США. За 1 полугодие текущего года показатель увеличился еще на 11% к уровню прошлого года и составил 600 миллионов долларов США. Основные экспортные позиции республики — железорудные окатыши, бумага и целлюлоза, древесина и изделия из нее, рыба. Произведенные в Карелии товары отправляются в 97 стран, четверть экспорта приходится на Финляндию.

По словам Главы, практически 50% совокупного экспорта Карелии обеспечивает компания «Карельский окатыш», еще 30% формируют 9 крупнейших компаний лесопромышленного комплекса. Всего экспортную деятельность в Карелии осуществляют 296 компаний.