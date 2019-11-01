Москва, , 19:13 — REGNUM Внесенный в Госдуму Заксобранием Санкт-Петербурга законопроект, предусматривающий создание механизма реновации жилья по всей России, предполагает механизм, аналогичный московскому.

Есть у реновации начало, нет у реновации конца Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инициаторы отмечают, что во многих регионах России срок эксплуатации жилья, построенного в СССР в индустриальную эпоху, подходит к концу или уже истек, а условия жизни в таких домах сложно назвать удовлетворительными.

По мнению парламентариев Петербургского Заксобрания, опыт реновации в Москве является, безусловно, ценным, однако нельзя рассматривать его некритически при масштабировании программы обновления жилого фонда на всю страну. Именно в связи с этим депутаты и обратились в нижнюю палату федерального парламента для разработки нормативно-правовой базы будущей всероссийской программы.

Напомним, что в столице России программа реновации была запущена в 2017 году.