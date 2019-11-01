Москва, , 17:08 — REGNUM Рубль стал «лучшей валютой» 2019 года, так как демонстрирует положительную динамику к доллару относительно других валют развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявив менеджер «БКС Брокер» Игорь Репин.

Немецкое СМИ Focus назвало российский рубль лучшей валютой 2019 года., национальная валюта РФ успешно преодолела все вызовы и ее можно назвать лучшей валютой развивающихся стран в 2019 году.

«Положительные события обусловлены снижением ключевой ставки Центробанка РФ и геополитической стабильностью. Вероятность введения новых санкций со стороны США и появления новых макроэкономических шоков, не велика. Данная тенденция даёт возможность окрепнуть национальной валюте и стать более привлекательной для иностранных инвесторов», — объясняет Репин.

По его словам, укрепление рубля может повлечь новый «впрыск денег» на российский рынок. Этому, в частности, способствует тот факт, что российская экономика уже выработала определённый иммунитет к санкциям и волатильным ценам на нефть.

«В прошлом году национальная валюта была более чувствительна к макроэкономическим шокам. А в 2019 году количество негативных новостей снизилось, что также позитивно отражается на российской экономике», — считает Репин.

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