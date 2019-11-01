Краснодар, , 15:06 — REGNUM 212 тысяч тонн винограда получено аграриями Краснодарского края в 2019 году, на данный момент уборка полностью завершена, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации края 1 ноября.

«В этом году мы собрали более 212 тысяч тонн янтарной ягоды, ее средняя урожайность превышает 100 центнеров с гектара — это хороший результат», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в этом году богатый урожай получили все районы региона, занимающиеся выращиванием винограда. Кроме того, активно начали выращивать эту культуру и в новых районах — например, в Ейском района за четыре годы было создано 700 гектаров виноградных плантаций. Всего за те же четыре года на территории края было заложено почти шесть тысяч гектаров новых виноградников.

Уже в ближайшее время наступит сезон высадки саженцев.

«Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждений, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководство мы выделяем более 850 миллионов рублей», — сказал губернатор.

По данным администрации региона, на Кубани в этом году выросло и производство вина — с начала года выпущено 17,2 миллиона декалитров винодельческой продукции, что почти на 7% выше показателей 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце октября кубанские вина появились в продаже в сетевых магазинах Германии.