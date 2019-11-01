Краснодар, 1 ноября 2019, 15:06 — REGNUM 212 тысяч тонн винограда получено аграриями Краснодарского края в 2019 году, на данный момент уборка полностью завершена, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации края 1 ноября.
Он отметил, что в этом году богатый урожай получили все районы региона, занимающиеся выращиванием винограда. Кроме того, активно начали выращивать эту культуру и в новых районах — например, в Ейском района за четыре годы было создано 700 гектаров виноградных плантаций. Всего за те же четыре года на территории края было заложено почти шесть тысяч гектаров новых виноградников.
Уже в ближайшее время наступит сезон высадки саженцев.
По данным администрации региона, на Кубани в этом году выросло и производство вина — с начала года выпущено 17,2 миллиона декалитров винодельческой продукции, что почти на 7% выше показателей 2018 года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце октября кубанские вина появились в продаже в сетевых магазинах Германии.