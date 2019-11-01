Тверь, , 13:39 — REGNUM В Тверской области полностью запитаны на постоянную схему электроснабжения Вышеволоцкий городской и Весьегонский муниципальный округа. Часть населенных пунктов, где сохраняется непостоянная схема, снабжаются электричеством с помощью генераторов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось 1 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Заседание провёл губернатор Игорь Руденя.

Работа энергетиков в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Главная задача — продолжать вместе трудиться для обеспечения электроснабжением всех жителей Тверской области. Прошу энергетиков и всех задействованных в работе, в том числе глав муниципалитетов, быть внимательными, продолжать работу по информированию населения о ситуации, ходе восстановительных работ», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, по последним данным, все основные линии, обеспечивающие электроснабжение в регионе, введены в эксплуатацию. Губернатор поблагодарил сотрудников регионального ГУ МЧС, компании «Россети». Руководителей власти на местах — всех, кто участвует в работах по восстановлению энергоснабжения региона, нарушенного ураганом в начале недели.

Также глава региона сообщил, что усиленная группировка сил и средств останется в Тверской области до конца года для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.

По информации заместителя генерального директора — директорв филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвела Мажонца, в течение сегодняшнего дня, 1 ноября, планируется полностью перейти на основные схемы во всех районах присутствия Тверьэнерго. Уже полностью запитаны на постоянную схему электроснабжения Вышеволоцкий городской и Весьегонский муниципальный округа. Некоторые населенные пункты, где пока не установлена постоянная схема, обеспечены электричеством с помощью генераторов.

Отрабатываются отдельные заявки от потребителей Максатихинского, Лесного, Сонковского, Сандовского, Бологовского районов, Удомельского городского округа. Именно на этих территориях сегодня сосредоточили усилия энергетики. В регионе продолжается круглосуточная работа более чем 280 аварийных бригад. Сейчас энергетики находятся в режиме оперативных переключений, связанных с переходом на основные схемы питания.