Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Дирекция транспортного строительства Петербурга объявила конкурсы на ремонт дорог во всех районах города по адресной инвестиционной программе. Совокупно на это предполагается потратить около 2 млрд рублей.

Так, ремонт тротуаров и проезжей части на северо-востоке Петербурга обойдется в 474,5 млн рублей. В северо-западных районах на эти цели потратят почти 329 млн рублей.

Юго-восток Петербурга потребует вложений в дорожную инфраструктуру в размере 589,6 млн рублей. Самым дорогим лотом оказался тот, что относится к юго-западным районам города. В дороги здесь планируется вложить почти 700 млн рублей.

Подрядчиков определят до конца года, а сами работы предстоит завершить до середины следующего ноября.

Отметим, ранее губернатор Александр Беглов поручил комитету финансов проработать поправку ко второму чтению городского бюджета на 2020 год, чтобы на содержание петербургских дорог направили дополнительно 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на ремонт дорог в Петербурге из бюджета было выделено 5,2 млрд рублей, на конец октября ремонтные работы были выполнены на две трети.

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